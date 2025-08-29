Fenerbahce despide a José Mourinho tras quedar fuera de la Champions League

El Fenerbahce anunció este viernes la destitución de José Mourinho como entrenador del primer equipo, apenas un año después de su llegada, luego de que el club quedara fuera de la Champions League tras perder 1-0 ante el Benfica en la última ronda previa.

A través de un comunicado en su página web, el club turco agradeció al entrenador portugués por su labor: “Le deseamos éxito en su futura carrera”. Mourinho llegó al Fenerbahce en junio de 2024 con un contrato por dos temporadas y la meta de devolver al club turco a la máxima competición europea, un objetivo que no pudo concretar.

Durante su breve etapa en Estambul, Mourinho dirigió 62 partidos, con un registro de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, alcanzando un promedio de 2,02 puntos por encuentro. Su trayectoria incluye pasos exitosos por clubes como Real Madrid, Inter de Milán, Chelsea y Manchester United, así como la conquista de la Champions League con Oporto (2004) y Inter de Milán (2010).

De acuerdo con la prensa turca, aunque Mourinho firme con otro club tras su salida, mantendría derecho a una compensación de aproximadamente 15 millones de euros. Hasta el momento, no se han revelado las condiciones exactas de la rescisión, y el técnico portugués no ha hecho declaraciones públicas al respecto.