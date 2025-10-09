Fallece Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de Boca Juniors

El fútbol argentino está de luto. Este miércoles, a los 69 años, falleció Miguel Ángel Russo, un hombre cuya figura trascendió el rol de director técnico para convertirse en símbolo de temple, compromiso y amor por los colores que defendió. Su partida deja un vacío inmenso no solo en Boca Juniors, donde ejercía como entrenador hasta sus últimos días, sino también en todo el mundo del fútbol sudamericano.

Russo, nacido el 9 de abril de 1956 en Lanús, venía atravesando una dura batalla contra los problemas de salud que lo alejaron intermitentemente de su labor en el banco de suplentes. La última semana su estado se agravó, y pese a la reserva con la que se manejó su evolución, la noticia de su muerte fue confirmada por el propio club en un emotivo comunicado que lo despide como a un hijo pródigo: “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución… ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

A lo largo de su carrera, Russo representó los valores del esfuerzo silencioso, la resiliencia y el liderazgo sereno. Ya en 2017 había superado un cáncer de próstata, pero en los últimos meses su salud volvió a debilitarse. A pesar de ello, se aferró a su pasión hasta el final. Incluso luego de internaciones, regresaba a la conducción técnica con la misma vocación intacta.

Su vínculo con Boca Juniors fue especial. No solo lo dirigió en distintas etapas, sino que también fue el arquitecto de una de las gestas más recordadas por los hinchas: la conquista de la Copa Libertadores en 2007, con un equipo que deslumbró a América.

En el plano humano, Miguel Ángel Russo será recordado por su calidez, su trato humilde y su profundo respeto por la sión. Nunca fue de los que buscaban el centro de la escena, pero su sola presencia inspiraba.

Boca pierde a su entrenador, pero el fútbol argentino despide a uno de sus grandes maestros. Miguel se va en cuerpo, pero su legado permanecerá en cada rincón de La Bombonera y en el corazón de quienes entendieron que este deporte también se juega con el alma.