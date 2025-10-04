Estevao debuta como héroe y da triunfo agónico al Chelsea sobre Liverpool

El Chelsea se impuso 2-1 al Liverpool en Stamford Bridge en un duelo cargado de intensidad, donde la gran figura fue Estevao, la joya brasileña recién llegada desde el Palmeiras, que anotó en el tiempo añadido para desatar la locura entre los aficionados “Blues”.

El joven atacante, en apenas sus primeros partidos en Inglaterra, apareció en el segundo palo para empujar el balón a la red y sellar una victoria que devuelve la confianza a los londinenses tras semanas de dudas. Con este tanto, Estevao estrenó su cuenta goleadora en la Premier League y comienza a ganarse un lugar en la exigente afición del Chelsea.

El encuentro estuvo marcado por la paridad y el ritmo frenético. Ambos equipos buscaron el triunfo sin reservas, generando ocasiones de peligro que mantuvieron en vilo a Stamford Bridge. Sin embargo, la falta de precisión en el último pase había evitado que se rompiera el empate hasta que, en los instantes finales, apareció el joven brasileño para decidir la historia.

La derrota supone un duro revés para el Liverpool, que acumuló su tercera caída consecutiva y perdió el liderato de la liga, ahora en manos del Arsenal, vencedor por 2-0 sobre el West Ham. El tropiezo llega en un momento crítico para Jürgen Klopp, cuyo equipo atraviesa su peor racha de la temporada justo antes del parón internacional.

En paralelo, el Manchester United derrotó 2-0 al Sunderland y se mantiene expectante en la lucha por las plazas europeas, mientras la parte alta de la tabla se aprieta con Arsenal, Liverpool y Chelsea como protagonistas.

Para el conjunto dirigido por Enzo Maresca, el resultado no solo representa tres puntos, sino un envión anímico fundamental. Stamford Bridge celebró el nacimiento de un nuevo héroe, Estevao, que promete ser una pieza clave en la segunda mitad del campeonato.