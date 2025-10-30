El venezolano Jesús Valenzuela es nominado a mejor árbitro del mundo

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela ha sido reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (Iffhs) al ser incluido en la lista de nominados para el prestigioso premio al Mejor Árbitro del Mundo. Este logro lo coloca entre los mejores árbitros a nivel mundial, destacando su constante desempeño en diversas competiciones internacionales.

El criollo es uno de los 25 árbitros de élite que competirá por este galardón, junto a otros destacados árbitros de diferentes continentes. En el caso de Sudamérica, el venezolano se une a nombres como Darío Herrera y Facundo Tello de Argentina, Esteban Ostojich de Uruguay, Raphael Claus y Wilton Sampaio de Brasil, y Piero Maza de Chile.

A nivel global, la lista de nominados también incluye a árbitros de Europa como Clément Turpin (Francia), Felix Zwayer (Alemania), Michael Oliver (Inglaterra) y Szymon Marciniak (Polonia), entre otros. Por parte de Concacaf, destacan César Arturo Ramos (México) e Iván Barton (El Salvador), mientras que de África figuran Dahane Beida (Mauritania) y Mustapha Ghorbal (Argelia). Además, de Asia y Oceanía están Alireza Faghani (Australia) y Abdulrahman Al Jassim (Qatar), entre otros.

Los resultados de la votación que determinarán al ganador del premio a Mejor Árbitro del Mundo publicarán después del 10 de diciembre, fecha esperada por seguidores del fútbol y expertos del arbitraje en todo el mundo.

Este reconocimiento subraya la importante labor de Valenzuela dentro del arbitraje internacional, consolidando su lugar en la élite mundial. La IFFHS, encargada de esta premiación, anunciará los resultados finales después del 10 de diciembre, lo que genera gran expectación entre aficionados al fútbol y expertos en arbitraje.