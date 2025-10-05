El Manchester City vence por la mínima al Brentford con tanto de Haaland

El Manchester City volvió a la senda del triunfo tras vencer por 0-1 al Brentford en el Community Stadium, en un duelo correspondiente a la séptima jornada de la Premier League 2025-2026. Un tanto de Erling Haaland, a los nueve minutos, bastó para que el conjunto dirigido por Pep Guardiola asegurara tres puntos importantes en su visita a Londres.

El inicio del encuentro fue un monólogo del City. Con una presión asfixiante y dominio absoluto del balón, los visitantes impusieron su ritmo desde el arranque. La recompensa llegó pronto: un pase largo de Josko Gvardiol encontró a Haaland, quien se anticipó a los defensores y definió con potencia para poner el 0-1.

A partir del gol, los de Guardiola mantuvieron el control del juego, generando ocasiones por medio de Phil Foden y Savinho, aunque el guardameta Caoimhín Kelleher se mostró seguro bajo los tres palos. Brentford, en cambio, apostó por el juego directo y los balones largos, pero apenas pudo inquietar al portero Gianluigi Donnarumma, que resolvió con solvencia las pocas llegadas locales.

La preocupación para el City llegó antes del descanso, cuando Rodri Hernández se retiró lesionado a los 20 minutos, dejando su lugar a Nico González. El mediocampista español será evaluado para determinar la gravedad del problema físico.

En la segunda mitad, el Brentford adelantó sus líneas en busca del empate, pero la zaga celeste, con Rúben Dias y Gvardiol como pilares, contuvo los intentos sin mayores complicaciones. El tramo final se disputó con intensidad y varias amonestaciones, pero el City logró mantener el resultado hasta el pitazo final.

Con esta victoria, el equipo de Guardiola suma 13 puntos y escala al quinto lugar de la tabla, a tres unidades del líder Arsenal. El Brentford, en cambio, se queda con 7 puntos y se mantiene cerca de la zona baja de la clasificación.