El Madrid golea 4-1 al Levante con doblete de Mbappé y el primer gol de Mastantuono

Kylian Mbappé firmó un doblete en apenas tres minutos y el argentino Franco Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid en la victoria 4-1 como visitante ante el Levante, que mantiene el inicio perfecto del club blanco en La Liga con seis triunfos al hilo.

Vinicius Júnior abrió el marcador a los 28 minutos con un disparo cruzado, rompiendo una racha de tres partidos sin anotar. Mastantuono, de 18 años y fichado en verano desde River Plate, amplió la cuenta a los 38 con un remate al ángulo superior. “Hoy llegó por fin, lo esperaba… es una alegría muy grande”, celebró el joven delantero, citó AP.

Levante descontó a los 54 con un cabezazo de Etta Eyong, pero Mbappé sentenció con dos goles consecutivos: primero un penalti al estilo Panenka a los 64 y luego una definición tras eludir al arquero a los 66. El francés suma nueve tantos en siete partidos de liga y ya lleva dos con su selección en el mismo lapso.

Estamos en fase de crecimiento, de construcción… queda mucho por recorrer, estamos sentando bases para ser competitivos en Champions, Liga y Copa”, destacó el técnico Xabi Alonso, en su primera temporada al mando.

El Madrid, que también ganó en su debut de Champions ante el Marsella, lidera La Liga con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona, que visitará el jueves al recién ascendido Oviedo. Su próximo reto será el derbi madrileño frente al Atlético.