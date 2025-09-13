El Madrid derrotó 2-1 a la Real Sociedad pese a polémica expulsión de Huijsen

El Real Madrid sumó una victoria de peso en su visita a la Real Sociedad, en un encuentro marcado por la expulsión temprana de Dean Huijsen y por la determinación del equipo blanco para resistir en los momentos más complicados. Con Kylian Mbappé como gran protagonista, los dirigidos por Xabi Alonso lograron imponerse 2-1 en un partido que se convirtió en un ejercicio de resistencia en la segunda parte.

El delantero francés abrió el marcador en la primera mitad, aprovechando un error en la salida de balón del conjunto donostiarra. Más tarde, fue también protagonista en la jugada que permitió a Arda Güler ampliar la ventaja. Su velocidad y capacidad de desequilibrio fueron un problema constante para la defensa rival, que no encontró cómo frenar sus embestidas, reportó La Razón.

El equipo madridista, que ya había sufrido la expulsión de Huijsen por una falta sobre Oyarzabal pasada la media hora, quedó condicionado por la decisión arbitral. El colegiado Gil Manzano, con apoyo del VAR, consideró que el delantero vasco se marchaba en solitario hacia la portería de Courtois, aunque la acción dejó dudas por la cercanía de Militao en la jugada.

Con un jugador menos, el conjunto de Sergio Francisco Ramos intentó reorganizarse, pero la primera parte se inclinó claramente a favor de los madrileños. Tras el descanso, sin embargo, el partido cambió de tono. El desgaste de Mbappé y la entrada de nuevos jugadores revitalizaron al equipo vasco, que se lanzó en busca del empate. La presión dio sus frutos cuando un penalti por mano de Dani Carvajal permitió a Oyarzabal descontar desde los once metros.

El tramo final fue un asedio de la Real Sociedad, que buscó el empate con insistencia. Pese al dominio territorial y a varias aproximaciones peligrosas, los locales no lograron concretar sus oportunidades. El Madrid, en cambio, supo cerrar espacios y defendió con orden, apoyado en la solidez de Militao y la entrega de un bloque que terminó refugiado en su área.

La victoria, una de las más exigentes en este inicio de temporada, mantiene al Real Madrid con pleno de puntos en LaLiga y refuerza el liderazgo de Mbappé en el vestuario. La Real, por su parte, sigue sin encontrar regularidad en el arranque del campeonato y pagó caro los errores en momentos clave.