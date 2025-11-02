El italiano Jonathan Milan gana el Critérium de Singapur 2025

El ciclista italiano Jonathan Milan, del equipo Lidl-Treck, se llevó la victoria en el Critérium de Singapur 2025, celebrado este domingo bajo intensas lluvias, luciendo el maillot verde del último Tour de Francia.

Milan volvió a imponer su velocidad en el sprint final, superando a otros especialistas del pelotón, como Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), que quedó segundo, y Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), tercero. El vencedor registró un tiempo de 1:23:13, siendo el más rápido de la jornada, que estuvo marcada por las adversas condiciones climáticas durante todo el fin de semana y la suspensión de la contrarreloj.

Al finalizar la carrera, Milan comentó: “Tengo sentimientos encontrados. A veces me siento seguro bajo la lluvia, otras veces no tanto. Pero hoy la carretera estaba limpia y en muy buenas condiciones, así que, aunque estaba mojada, me sentí bien sobre la bicicleta”.

Con este triunfo, Milan se suma a la lista de corredores que han ganado el Critérium de Singapur, junto a nombres como Jonas Vingegaard, Jasper Philipsen y Mark Cavendish, destacando esta competencia como una de las últimas del calendario ciclístico de la temporada.

El italiano también destacó la importancia del trabajo en equipo y cerró con satisfacción: “Era mi penúltima carrera de la temporada y estoy contento de haber conseguido un buen resultado aquí, gracias a mis compañeros de equipo. Estoy satisfecho con cómo ha terminado nuestra temporada”.