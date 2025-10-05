El Barça sucumbe 4-1 ante Sevilla y cede el liderato de LaLiga

El Barcelona sufrió este fin de semana su primera derrota en LaLiga al caer 4-1 ante el Sevilla, un equipo que dominó el encuentro de inicio a fin. Los culés nunca lograron encontrar su ritmo y se vieron superados tanto en posesión como en oportunidades.

El primer golpe llegó temprano: un penal sobre Isaac Romero, confirmado por el VAR, permitió a Alexis Sánchez, exjugador del Barça, abrir el marcador en el minuto 10. A partir de ahí, el Sevilla creó varias ocasiones claras, pero la buena actuación de Szczesny evitó que la diferencia fuera mayor.

A pesar de los intentos del Barcelona por reaccionar, incluido un gol de Rashford antes del descanso, los errores defensivos y la falta de puntería limitaron su efectividad. En la segunda mitad, los azulgranas mostraron mayor agresividad y control, pero fallos individuales y un penalti fallado por Lewandowski mantuvieron la ventaja sevillista intacta.

Los últimos minutos fueron un caos para la defensa culé. Carmona y Akor Adams aprovecharon los espacios dejados por el Barça para sentenciar el partido, asegurando un contundente 4-1 final. Con esta derrota, el Barcelona mantiene la segunda posición en LaLiga, mientras que el Sevilla demuestra su fortaleza como rival difícil de superar.