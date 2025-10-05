El diario plural del Zulia


El Barça sucumbe 4-1 ante Sevilla y cede el liderato de LaLiga

A pesar de los intentos del Barcelona por reaccionar, incluido un gol de Rashford antes del descanso, los errores defensivos y la falta de puntería limitaron su efectividad. Los últimos minutos fueron un caos para la defensa culé. Carmona y Akor Adams aprovecharon los espacios dejados por el Barça para sentenciar el partido. el Barcelona mantiene la segunda posición en LaLiga
FútbolVF Home
Redacción Versión Final
@versiónfinal Agencias

El Barcelona sufrió este fin de semana su primera derrota en LaLiga al caer 4-1 ante el Sevilla, un equipo que dominó el encuentro de inicio a fin. Los culés nunca lograron encontrar su ritmo y se vieron superados tanto en posesión como en oportunidades.

El primer golpe llegó temprano: un penal sobre Isaac Romero, confirmado por el VAR, permitió a Alexis Sánchez, exjugador del Barça, abrir el marcador en el minuto 10. A partir de ahí, el Sevilla creó varias ocasiones claras, pero la buena actuación de Szczesny evitó que la diferencia fuera mayor.

A pesar de los intentos del Barcelona por reaccionar, incluido un gol de Rashford antes del descanso, los errores defensivos y la falta de puntería limitaron su efectividad. En la segunda mitad, los azulgranas mostraron mayor agresividad y control, pero fallos individuales y un penalti fallado por Lewandowski mantuvieron la ventaja sevillista intacta.

Los últimos minutos fueron un caos para la defensa culé. Carmona y Akor Adams aprovecharon los espacios dejados por el Barça para sentenciar el partido, asegurando un contundente 4-1 final. Con esta derrota, el Barcelona mantiene la segunda posición en LaLiga, mientras que el Sevilla demuestra su fortaleza como rival difícil de superar.

Siga leyendo
Lea también

Motorizado ebrio y sus acompañantes resultaron heridos en accidente en El Milagro

Gobierno de Petro inicia contactos diplomáticos con Venezuela por liberación de…

Jensen Huang destaca el auge de los oficios técnicos ante la expansión global de los…

¡Navidad en puerta! Inicia montaje de iluminación para el encendido de "Bella Vista"

Comentarios
Cargando...