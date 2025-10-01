El Barça se desploma ante un PSG imparable y cae en el último minuto

El FC Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada en el peor escenario posible: su debut como local en la Liga de Campeones. A pesar de un inicio prometedor, los de Hansi Flick no pudieron resistir el empuje de un París Saint-Germain que remontó el marcador y selló el triunfo en el minuto 90 con un gol de Gonçalo Ramos.

El partido comenzó con un auténtico espectáculo de Lamine Yamal. En apenas unos minutos, el joven talento culé dejó una jugada para el recuerdo, sorteando a tres rivales con una ruleta y una finta que levantó al estadio. Su energía marcó el tono de un Barça que dominó durante los primeros 30 minutos.

Ferran Torres fue el encargado de abrir el marcador tras una excelente combinación con Pedri y Rashford. El tanto, al minuto 19, premiaba el buen juego del conjunto blaugrana, que parecía tener controlado a un PSG desordenado y sin ideas, mermado además por la baja de última hora de Joao Neves.

Sin embargo, el partido dio un vuelco poco antes del descanso. En el minuto 38, Nuno Mendes rompió por la banda izquierda y asistió a Mayulu, que aprovechó un fallo de Cubarsí en la cobertura para empatar el partido. Desde entonces, el PSG creció, y el Barça empezó a perder intensidad.

Barcola tuvo una ocasión clarísima justo antes del entretiempo, pero su disparo se marchó desviado. Ya en la segunda parte, el conjunto francés subió la intensidad y comenzó a asfixiar al Barça con una presión alta constante. Szczesny salvó en varias ocasiones, pero el equipo ya mostraba signos de agotamiento.

El colegiado inglés Michael Oliver pudo cambiar la historia cuando Nuno Mendes cometió una falta sobre Lamine Yamal que bien pudo costarle la segunda amarilla, pero decidió perdonarlo.

El Barça tuvo una gran ocasión con un remate de Dani Olmo que salvó Hakimi sobre la línea, pero era evidente que las piernas empezaban a pesar. Flick intentó refrescar al equipo con cambios, incluyendo el ingreso de Lewandowski y Balde, pero el PSG seguía ganando metros y confianza.

Luis Enrique también movió fichas, y su apuesta fue la acertada: en el minuto 90, Hakimi condujo un contraataque letal y asistió a Gonçalo Ramos, que solo tuvo que empujar el balón para consumar la remontada. Con esta derrota, el Barcelona se queda sin premio tras un inicio ilusionante