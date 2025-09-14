El Barça aplasta 6-0 al Valencia y se pone a dos del líder Real Madrid

En su primer partido de la temporada en el Estadio Johan Cruyff, el Barcelona firmó una goleada aplastante de 6-0 sobre el Valencia, con dobletes de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski.

El triunfo deja al conjunto azulgrana en la segunda posición de LaLiga con 10 puntos, a solo dos del líder Real Madrid, que mantiene paso perfecto con cuatro victorias en cuatro jornadas. El Valencia, en cambio, cayó al puesto 15 con apenas cuatro unidades.

Fermín López abrió el marcador en el minuto 29 con un disparo dentro del área tras asistencia de Ferrán Torres. Tras el descanso, el Barça desató su ofensiva: Raphinha, ingresado como suplente, impactó de inmediato al marcar en el 58 con una volea a centro de Marcus Rashford. Tres minutos después, López repitió con un potente disparo desde larga distancia, y en el 66 Raphinha selló su doblete, reporta Reuters.

Robert Lewandowski, que entró en el minuto 68, completó la fiesta con dos remates a bocajarro para cerrar una tarde perfecta para los dirigidos por Xavi Hernández.

El Barça pudo imponerse de manera cómoda a los valencianos, a pesar de no contar con su estrella, Lamine Yamal, quien está lesionado.