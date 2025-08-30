El Atlético iguala a un gol con Alavés y sigue sin conocer la victoria en la Liga

El Atlético de Madrid atraviesa lo que parece su primera crisis en La Liga EA Sports, tras empatar este sábado en su visita a Mendizorroza, donde se enfrentó al Deportivo Alavés en la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

El partido que finalizó 1-1, estuvo marcado por la intensidad y la emoción hasta el último minuto. Con este resultado el club dirigido por el "Cholo" Simeone sigue sin sumar victorias luego de disputadas tres jornadas.

El conjunto dirigido por Diego Simeone comenzó el encuentro con una presión alta y un juego ofensivo fluido.

A los 6 minutos, Giuliano Simeone aprovechó un centro preciso para abrir el marcador, adelantando al Atleti. Sin embargo, el Alavés no tardó en reaccionar y, en el minuto 13, Carlos Vicente convirtió un penalti que igualó el cotejo.

En la segunda parte, el Atlético continuó buscando el gol de la victoria. Antoine Griezmann, quien ingresó en el minuto 79, revitalizó al equipo con su presencia en el campo.

En el minuto 84, el francés ejecutó un centro desde una falta lateral que Sorloth peinó hacia el área, pero el portero del Alavés, Sivera, realizó una gran parada para evitar el segundo gol rojiblanco.

Con información de La Razón de España