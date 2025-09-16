Dos penales de Mbappé dan sufrido triunfo al Madrid 2-1 ante el Marsella

El Real Madrid inició la Champions 2025-26 con un triunfo tan valioso como sufrido. En el Santiago Bernabéu, el equipo de Xabi Alonso remontó al Olympique de Marsella (2-1) gracias a dos penales transformados por Kylian Mbappé, que se convirtió en la gran figura de la noche.

El partido comenzó con vértigo. Apenas a los dos minutos, Mbappé acarició el gol con una chilena que salió rozando el palo. Sin embargo, un error en la salida de Arda Güler abrió la puerta al 0-1: Timothy Weah aprovechó la asistencia de Greenwood para silenciar el estadio.

La reacción blanca fue inmediata. Kondogbia derribó a Rodrygo Goes en el área y Mbappé no falló desde los once metros. El empate dio aire al Madrid, que estuvo cerca de irse al descanso por delante tras una brillante jugada del joven Mastantuono, aunque el argentino no logró concretar, reseñó Antena 3.

En la segunda mitad, el equipo local intensificó su presión, pero se topó una y otra vez con un sensacional Gerónimo Rulli, autor de 13 paradas. El Marsella, por su parte, mantuvo el pulso con las veloces arrancadas de Aubameyang. La tensión subió cuando Dani Carvajal fue expulsado por un cabezazo al guardameta argentino, tras revisión del VAR, dejando a los blancos con diez jugadores a falta de veinte minutos.

Cuando el empate parecía inevitable, una mano de Belardi dentro del área, tras una acción de Vinícius Jr., volvió a darle la oportunidad a Mbappé, que no perdonó. El 2-1 desató la euforia en un Bernabéu que terminó abrazado al trabajo defensivo hasta el pitido final.

La primera victoria europea de la temporada dejó varias lecturas: la confirmación de que Mbappé es el líder indiscutible del proyecto, la exigencia que impone la nueva fase liga de la Champions y la preocupación por la lesión de Trent Alexander-Arnold. Además, Vinícius Jr. volvió a iniciar el encuentro en el banquillo, una señal que alimenta la incógnita sobre si el brasileño ha perdido su condición de titular indiscutible.