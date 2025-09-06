Cristiano comanda goleada de Portugal 5-0 sobre Armenia con un doblete

Portugal inició con autoridad su camino hacia el Mundial 2026 al imponerse 0-5 sobre Armenia en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium de Ereván, en un partido marcado por el homenaje al fallecido Diogo Jota y por una nueva exhibición de Cristiano Ronaldo, quien a sus 40 años sigue agrandando su leyenda.

El encuentro comenzó con un emotivo minuto de silencio en memoria de Jota, su hermano André Silva y el exinternacional Jorge Costa. Además, la afición portuguesa guardó silencio durante los primeros 21 minutos, número que portaba Jota en la selección, y estalló en aplausos justo cuando Cristiano anotó su primer gol, en una especie de guiño del destino.

Portugal, dirigida por Roberto Martínez, no reservó a sus figuras y se mostró muy superior a una Armenia que poco pudo hacer para frenar el vendaval ofensivo. João Félix abrió el marcador de cabeza al minuto 10 tras un gran centro de João Cancelo, y poco después, en el 21’, Cristiano Ronaldo puso el 0-2 al empujar un servicio de Pedro Neto.

La primera mitad se cerró con el tanto de Cancelo, quien aprovechó un rebote en el área para marcar el tercero y dedicarlo a Diogo Jota, emocionando a la afición lusa.

Pero la gran joya del partido llegó nada más iniciar la segunda parte. Apenas al minuto 46, Ronaldo cazó un mal despeje de la defensa armenia y, con un potente disparo desde fuera del área, firmó un golazo imposible de atajar para el arquero Henri Avagyan.

Con este doblete, el capitán portugués alcanzó los 140 tantos con la selección y los 942 goles en su carrera profesional, acercándose cada vez más a la histórica barrera de los mil.

João Félix completó su doblete en el minuto 62, cerrando una goleada que confirma el gran momento del jugador del Al Nassr, quien suma cuatro goles en sus últimos dos partidos.

Con este resultado, Portugal lidera el Grupo F de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 y visitará a Hungría el próximo martes, en un duelo que promete ser más exigente.