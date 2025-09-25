Conozca las mascotas oficiales que presenta la Fifa para el Mundial 2026

La Fifa presentó este jueves a las tres mascotas oficiales de la Copa del Mundo 2026, que organizarán conjuntamente Canadá, Estados Unidos y México. Se trata de Maple, un alce canadiense; Zayu, un jaguar mexicano; y Clutch, un águila estadounidense, reseña El Nacional.

Según el organismo rector del fútbol, los personajes simbolizan la unión, diversidad y pasión por el deporte, además de reflejar la riqueza cultural y el espíritu de cada país anfitrión. En un video difundido en redes sociales, se detalló el rol de cada uno en el campo:

Maple, con los colores rojos de Canadá y guantes de portero, encarna creatividad y resiliencia.

Zayu, veloz y ágil, representa el patrimonio y dinamismo de México como delantero.

Clutch, centrocampista de energía arrolladora, lidera e inspira al estilo estadounidense.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, destacó que las mascotas “transmiten alegría, emoción y el espíritu de unión que define a la Copa Mundial”.

Adelantó además que debutarán en un videojuego de la Fifa que se lanzará el próximo año.

El Mundial 2026 será histórico: por primera vez participarán 48 selecciones. El sorteo de la fase de grupos se celebrará el 5 de diciembre en Washington, con Argentina defendiendo el título logrado en Qatar 2022.