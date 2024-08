Conmebol suspende a cinco jugadores de Uruguay por altercado en la Copa América

La Conmebol comunicó este miércoles 28 de agosto las sanciones a la Selección Uruguaya y a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los incidentes que se produjeron una vez finalizado el partido ante Colombia por las semifinales de la Copa América de Estados Unidos 2024.

El jugador que recibió la sanción más dura fue el delantero Darwin Núñez, quien fue suspendido por cinco partidos y también recibió una multa de 20.000 dólares.

Junto a él, aparecen Rodrigo Betancur, con cuatro juegos+ US$ 16.000; Mathias Olivera, Ronald Araujo y José Manuel Giménez: cada uno con tres compromisos +US$ 12.000; y el racimo termina con Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Melé, arquero de Junior, y Facundo Pellistri: cada uno con una multa de US$ 5.000.

También recibió sanción el dirigente Marcelo García, quien tiró botellas y objetos desde un palco. Él no podrá ingresar a competiciones Conmebol por los próximos seis meses. Además, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue multada con US$ 20.000.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, había manifestado este martes que se había quedado con ‘sensaciones positivas’ tras la audiencia de este lunes.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa jugará este viernes 6 de setiembre ante Paraguay en el Estadio Centenario por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y el martes 10 visitará a Venezuela por la jornada 8.