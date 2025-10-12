Coco Gauff se impone a Pegula y levanta su segundo título del año en Wuhan

La estadounidense Coco Gauff se consagró campeona del Abierto de Wuhan tras vencer este domingo a su compatriota Jessica Pegula por 6-4 y 7-5, en una final íntegramente estadounidense que consolidó el dominio norteamericano en el circuito femenino.

Con apenas 21 años, Gauff sumó su segundo título de la temporada —tras su victoria en Roland Garros, y elevó a 11 su total de trofeos en la WTA, confirmando su madurez y consistencia en el circuito.

La número tres del mundo mostró su temple en los momentos decisivos. Luego de estar 5-3 abajo en el segundo set, defendió su servicio con autoridad, quebró en blanco a Pegula y encadenó cuatro juegos consecutivos para sellar su triunfo. El punto final llegó tras un derechazo ganador que cerró un breve pero intenso intercambio.

Ganar todos los partidos del torneo en sets corridos es algo que no creo haber logrado antes”, declaró Gauff tras el partido. “Estoy muy orgullosa de cómo competí esta semana, sin importar el resultado de hoy”.

Pegula, de 31 años y sexta cabeza de serie, llegaba motivada tras eliminar a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en semifinales. Sin embargo, no logró mantener el ritmo frente a una Gauff más sólida en los momentos clave.

Con esta victoria, Gauff se convierte en la segunda tenista estadounidense en conquistar el torneo de Wuhan, siguiendo los pasos de Venus Williams, campeona en 2015.

Este fue el séptimo enfrentamiento entre ambas jugadoras y el primero en una final. Pese a la derrota, Pegula mantiene una ligera ventaja en el historial, 4-3, y continúa siendo una de las principales socias de Gauff en el circuito de dobles, donde juntas han levantado varios títulos.