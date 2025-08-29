Carlos Alcaraz avanza a octavos del US Open tras un sólido triunfo ante Darderi

El español Carlos Alcaraz continúa demostrando su gran momento en el circuito del tenis profesional. Este viernes, el murciano resolvió su partido de tercera ronda del Abierto de Estados Unidos frente al ítalo-argentino Luciano Darderi con un contundente marcador de 6-2, 6-4 y 6-0, sellando su pase a los octavos de final en apenas una hora y 44 minutos.

Tras exhibir un nivel espectacular en rondas anteriores, donde derrotó al estadounidense Reilly Opelka y al italiano Mattia Bellucci, Alcaraz mantuvo la consistencia y la agresividad que lo caracteriza. Con esta victoria, el joven tenista alcanzó las 80 victorias en torneos de Grand Slam, consolidando su posición como una de las grandes promesas y figuras actuales del tenis mundial.

Alcaraz, campeón del US Open en 2022, mostró un juego dominante desde el inicio del encuentro, controlando los intercambios con su potente servicio y una movilidad en la cancha que le permitió imponer su ritmo sobre Darderi. El último set, un contundente 6-0, reflejó la superioridad del murciano y la falta de respuestas del jugador ítalo-argentino.

Con su avance a octavos de final, Alcaraz tiene la oportunidad de recuperar el puesto número uno en el ránking mundial, siempre y cuando iguale o supere el desempeño del italiano Jannik Sinner en este torneo. Este objetivo añade un aliciente adicional a su participación, ya que el murciano busca consolidarse como la referencia del tenis masculino tras una temporada llena de éxitos.

Con un juego sólido, velocidad de piernas y una mentalidad competitiva, el español se perfila como uno de los favoritos para llegar lejos en este “grande” y sumar más hitos a su prometedora carrera.