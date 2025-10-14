Brasil deja escapar la ventaja y cae ante Japón por primera vez en la historia

Brasil sufrió una histórica derrota este martes ante Japón en un amistoso disputado en Tokio, cayendo por 3-2 en un partido que parecía tener controlado. A pesar de un sólido primer tiempo, donde la Seleção se fue al descanso con una ventaja de 2-0, un grave error defensivo de Fabricio Bruno en el inicio de la segunda mitad permitió a Japón darle la vuelta al marcador.

El primer tiempo fue favorable para Brasil, que se adelantó con goles de Paulo Henrique (26’) y Gabriel Martinelli (32’), consolidando la superioridad con un juego fluido y controlado. Sin embargo, la historia cambió tras el error de Fabricio Bruno al intentar salir con el balón desde el fondo, lo que permitió a Takumi Minamino recortar distancias para Japón al minuto 52.

A partir de allí, Japón aprovechó el desconcierto de Brasil y selló la remontada en la segunda mitad. Keito Nakamura empató en el minuto 62, luego de un centro de Junya Ito que fue desviado por Bruno antes de entrar al arco. Finalmente, Ayase Ueda completó el giro inesperado del marcador en el minuto 71, con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado nuevamente por Ito.

El entrenador brasileño, Carlo Ancelotti, lamentó el desenlace del partido y destacó la caída de concentración de su equipo en el segundo tiempo.

Por su parte, Casemiro, quien asumió el rol de capitán debido a la ausencia de Marquinhos, subrayó que la derrota debía ser vista como una lección para la futura preparación del equipo. "A veces, te duermes durante 45 minutos, y eso puede costarte el sueño de todo un Mundial", comentó el mediocampista.

Este revés ante Japón marca un punto de inflexión en la historia de los enfrentamientos entre ambas selecciones, ya que Brasil había ganado 11 de los 13 partidos previos, con dos empates. Además, cabe recordar que Japón ha sido dirigido en el pasado por figuras legendarias del fútbol brasileño, como Falcao y Zico.

A pesar de la derrota, Ancelotti también reconoció que los cambios tácticos implementados, con varios jugadores rotando en el once inicial en comparación con el amistoso contra Corea del Sur, habían dado resultado en la primera mitad. Sin embargo, el mal arranque de la segunda parte evidenció la falta de concentración del equipo, un problema que el seleccionador espera resolver antes del Mundial de 2026.

El entrenador brasileño concluyó que, aunque la derrota fue dolorosa, era mejor ocurrir en este amistoso que en la fase decisiva de la Copa del Mundo. "Este es el momento de aprender y mejorar", finalizó Ancelotti.