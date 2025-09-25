Barcelona remonta y derrota 1-3 al Real Oviedo de Salomón Rondón

El FC Barcelona se llevó los tres puntos del Carlos Tartiere, tras imponerse por 1-3 al Real Oviedo en un partido vibrante. Los locales sorprendieron con un golazo de Alberto Reina, pero los culés, liderados por Hansi Flick, dieron la vuelta al marcador en la segunda mitad con goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo.

El Oviedo comenzó con ímpetu, animado por su afición, y dominó los primeros minutos con varios córners. Santi Cazorla y Alberto Reina controlaron el mediocampo, mientras Raphinha estrellaba un balón en el poste.

Pasada la media hora, un error del portero Joan García al cortar un pase largo permitió a Reina conectar un espectacular disparo desde casi el medio campo, poniendo el 1-0 y desatando la euforia en las gradas, reporta Antena 3.

Tras el descanso, Flick dio entrada a Frenkie de Jong por Casadó, y el Barça ganó fluidez. A los 55 minutos, un centro de Araujo desde la derecha acabó en un remate de Ferran Torres que, tras el rechace de Escandell, Eric García convirtió en el 1-1.

El partido se rompió con los cambios, y Lewandowski, recién ingresado, firmó el 1-2 con un gran cabezazo a pase de De Jong. En los minutos finales, Araujo sentenció el encuentro con un gol de córner, asegurando el 1-3.

Pese a las internadas de Brekalo, el Oviedo no pudo reaccionar. El triunfo mantiene al Barcelona a dos puntos del Real Madrid en la pelea por el liderato, mientras que el Oviedo se complica en la zona de descenso.

Salomón Rondón jugó los 90 minutos, pero no pudo evitar el revés de su equipo.