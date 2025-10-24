Baja sensible para el Barcelona: Raphinha se pierde el Clásico por lesión

El FC Barcelona no podrá contar con Raphinha para el esperado Clásico frente al Real Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu. Después de ser evaluado por los servicios médicos del club, se determinó que el atacante brasileño aún no está en condiciones de reaparecer.

Aunque el jugador había retomado los entrenamientos con el grupo el jueves, durante la sesión de este viernes no se sintió plenamente recuperado. Las sensaciones negativas llevaron al cuerpo técnico y médico a descartarlo para el duelo de LaLiga, priorizando una recuperación total antes de su regreso a la competición.

El informe médico indica que las molestias que persisten en su bíceps femoral derecho no corresponden a una recaída, sino al proceso natural de recuperación de la lesión sufrida el 26 de septiembre. No obstante, el club catalán ha optado por mantener la prudencia y evitar fijar una fecha concreta para su vuelta, con el fin de no agravar la situación.

Fuentes del entorno blaugrana aseguran que tanto el jugador como el cuerpo técnico se mantienen optimistas sobre una pronta reaparición, aunque sin asumir riesgos innecesarios.

Raphinha, pieza clave en los esquemas de Hansi Flick, ha tenido un inicio de temporada destacado: suma tres goles y dos asistencias en los siete partidos que ha disputado entre LaLiga y la Champions League. Su ausencia obligará al entrenador alemán a reorganizar el frente ofensivo en uno de los partidos más importantes del calendario.