Autoridades tildan como “fakes” fotos de grietas en pavimentos publicadas en redes durante evento telúrico

Durante la noche del miércoles 24 y la madrugada de este jueves 25 de septiembre circularon en redes sociales varias fotografías que mostraban supuestas grietas en pavimentos de la Costa Oriental del Lago, atribuidas a la cadena de sismos que afectó al Zulia, con epicentro en Bachaquero. Sin embargo, las autoridades desmintieron la veracidad de estas imágenes.

“Hay mucha gente que utilizó anoche fotos junto a las redes sociales… las tres fotos que han corrido son falsas… por ejemplo, pasaron una grieta hecha con inteligencia artificial en Baralt, comparamos el sitio y es falso; luego una de Bachaquero y es falso; publicaron una de Mara y es falso”, detalló el gobernador del Zulia, Luis Caldera, en el programa A 8 Columnas.

Explicó que hasta el momento no se han registrado daños en la infraestructura vial o en edificaciones de altura. “Hasta ahorita esa fotografía que han corrido, de grietas en el pavimento, son falsas. Hasta ahorita solo hay algunos daños en estructura en altura, sobre todo en paredes, en columnas, que vamos a ir evaluando todo el día”, señaló.

El gobernador destacó además los riesgos de la desinformación: “La gente lo ve como una broma, pero hay más de 107 pacientes por hipertensión, que tienen una crisis hipertensiva, y todo lo que venga causa pánico y afecta la salud mental y por supuesto la salud de nuestra gente. Así que vamos a seguir en oración, informando, vamos a estar informando todo lo que ocurra”.

Sobre los protocolos de actuación ante sismos, Caldera recordó que existen procedimientos que serán difundidos para orientar a la población y minimizar riesgos. “Durante todo el día se va a intensificar el [protocolo] de cómo actuar ante un evento sísmico y para que nuestro pueblo esté preparado, sobre todo en la zona urbana… ante un sismo tenemos que evitar colocarnos cerca de tendidos eléctricos o postes”, alertó.