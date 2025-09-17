ANSA no descarta que en poco tiempo el 100% de las compras en supermercados sean en bolívares

Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), no descartó que en un futuro cercano el 100% de las transacciones en supermercados se realicen en bolívares. Durante una entrevista, Atencio explicó que el costo de la última Cesta ANSA para una familia de cuatro personas alcanzó los 315 dólares. Además, destacó que, hasta el momento, la situación en el Caribe no ha tenido impacto en el abastecimiento o la llegada de productos a Venezuela por esa ruta.

Atencio hizo un llamado a los venezolanos a continuar realizando sus compras de manera regular, tal como lo vienen haciendo, y afirmó que el sector de supermercados se compromete a garantizar la llegada de productos tanto cotidianos como de temporada, como los de Navidad, sin inconvenientes.

El presidente de ANSA también mencionó que los venezolanos compran en los supermercados entre dos y tres veces por semana, dedicando un promedio de 55 minutos por visita y adquiriendo principalmente proteínas y alimentos básicos para acompañarlas.

En cuanto a la modalidad de pago, Atencio subrayó que el 95% de las transacciones en supermercados ya se efectúan en bolívares, y anticipó que esa tendencia continuará, con el objetivo de que, en pocos meses, el 100% de las compras se realicen en moneda nacional.