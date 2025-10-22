Alcaraz supera a Nadal: su raqueta de Wimbledon se vende por 173.066 dólares

Carlos Alcaraz ha alcanzado una nueva marca en el mundo del tenis, esta vez fuera de la cancha. El murciano ha logrado que su raqueta, la misma con la que se coronó campeón en Wimbledon 2023, se convierta en la más cara de la historia en una subasta.

Este objeto de colección alcanzó un precio final de 173.066 dólares, una cifra impresionante que supera con creces los 157.000 dólares por los que se subastó la raqueta de Rafael Nadal, cuando el manacorí conquistó Roland Garros en 2017.

Lo interesante de esta venta no es solo el precio récord, sino el hecho de que el nombre de la persona que adquirió la raqueta de Alcaraz permanece desconocido. Sin embargo, este tipo de subastas refleja el creciente interés por los objetos de los grandes deportistas y la demanda de artículos de colección relacionados con momentos históricos en el deporte.

Esta cifra coloca a la raqueta de Alcaraz en el primer puesto de las subastas de raquetas más caras de la historia. El segundo lugar sigue siendo para Nadal, con la raqueta que utilizó para ganar Roland Garros en 2017, mientras que el tercer puesto lo ocupa otra raqueta de Nadal, la de su victoria en el Abierto de Australia en 2022, que se vendió por 139.700 dólares.

Este tipo de ventas pone en evidencia cómo los objetos deportivos relacionados con los logros más significativos de los atletas se convierten en piezas de gran valor tanto cultural como económico. La raqueta de Alcaraz, un símbolo de su triunfo en Wimbledon, ahora forma parte de este exclusivo club de memorabilia deportiva que cada vez atrae más la atención de coleccionistas y aficionados.