Alcaraz bate a un aguerrido Paul y se instala en semifinales de París 2024

Carlos Alcaraz, el joven prodigio del tenis y número tres del ranking mundial, avanzó a las semifinales de los Juegos Olímpicos de París tras vencer al estadounidense Tommy Paul, puesto 13 del ranking, con marcador de 6-2, 7-6(7).

En su primera participación olímpica, el murciano, entrenado por Juan Carlos Ferrero y ganador de 15 torneos ATP, incluyendo cuatro Grand Slam, se convirtió en el semifinalista más joven del evento desde Novak Djokovic en Beijing 2008.

El español de 21 años, expresó sus emociones al estar tan cerca de una medalla y lo que significa representar a España. "En el segundo set estaba muy cansado, pero jugar para España es lo más importante. Cada vez que me sentía cansado recordaba que no estoy jugando solo para mí sino para toda la gente de mi país y eso me motivaba", comentó.

Luego de un primer set donde venció con contundencia con un 86 % de eficacia en su primer servicio, la segunda manga parecía ser de dominio del estadounidense.

Paul puso al ibérico contra la espada y la pared con un 2-5 en el set, pero con grandes jugadas que quedarán entre las mejores del torneo, logró igualar con dos quiebres consecutivos.

En el tiebreak, la determinación del español apareció nuevamente, y aunque Paul consiguió varios “miniquiebres”, finalmente logró prevalecer su servicio y llevarse el triunfo en poco más de dos horas.

Lo que acaba de hacer Alcaraz, madre de mi vida. Está loco pic.twitter.com/ovZmtUpiQv — Santi Martínez (@18santimartinez) August 1, 2024

Tras su eliminación en el torneo de dobles donde jugó junto a la leyenda, Rafael Nadal, Alcaraz está cada vez más cerca de obtener su primera medalla olímpica,

"Estamos en la pelea por las medallas. Hay que seguir", escribió el tenista en sus redes sociales tras la victoria.

En semifinales, Alcaraz se medirá ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, quien viene de derrotar a Casper Ruud en cuartos de final.