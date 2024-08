Sheryl Rubio revela que está embarazada en el videoclip "No Es Casualidad"

El audiovisual muestra la historia de amor que la actriz ha construido con el odontólogo estadounidense Shaps Wade. "Y no es casualidad que fueras tú, el que esa noche llegó a ese bar. Me di cuenta que tú me viste con toda mi oscuridad", es la letra de la canción. Lasso aprovechó para felicitarla en Instagram