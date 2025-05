Shakira cancela concierto en Washington por problemas logísticos tras suspensión en Boston

La cantante colombiana Shakira anunció la supresión de su presentación en Washington D.C., programada para este sábado 31, debido a inconvenientes logísticos que impidieron trasladar a tiempo la producción desde Boston, donde también fueron suspendidos los conciertos previamente agendados para el 29 y 30 de mayo.

Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington, D.C. Espero poder regresar tan pronto como sea posible. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional", expresó la artista a través de un comunicado oficial.