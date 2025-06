Natti Natasha anuncia su segundo embarazo

El productor Raphy Pina y la cantante dominicana Natti Natasha serán padres nuevamente. La gran noticia fue confirmada por la artista a través de un video que publicó en su canal de YouTube, así como en su red Instagram.

En el audiovisual de un minuto y 50 segundos de duración, la pareja dejó saber que su gira “Natti Tour 2025″ programada para los próximos meses de este año, tendrá que ser pospuesta porque la intérprete de “Criminal” está embarazada.

“Ustedes me entenderán. Hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar. Así que confirmado, Tour 2026, pero con familia agrandada, sí”, dijo mirando a la cámara, mientras muestra una prueba de embarazo y un sonograma.

Además, a través la red social publicó el siguiente mensaje: “Un regalo de Dios que llega en el momento perfecto y más deseado. A veces los sueños se retrasan, pero nunca se cancelan”.

De manera simultánea, el productor y empresario lo compartió con sus seguidores a través de las redes sociales, con una imagen en la que aparece la pareja de famosos, mientras con sus manos sostienen el vientre.

La fotografía estuvo acompañada del siguiente mensaje: “Cuando Dios dice ‘sí’, no hay imposibles. Un nuevo milagro… una sola promesa: serle fiel a Dios. Una familia llena de respeto y mucho amor". El productor también incluyó un versículo bíblico: “Y todo lo que pidieréis en oración, creyendo, lo recibiréis”, Mateo 21:22.

La nueva criatura se une a la primera hija que tienen juntos, Vida Isabelle, quien en mayo pasado cumplió cuatro años, momento en que la artista dominicana recordó que se convirtió en madre después de un diagnóstico médico que le indicaba que no podría quedar embarazada, por lo que agradeció a Dios.