ABBA exigió a Donald Trump dejar de usar sus canciones en actos políticos

"ABBA ha descubierto recientemente el uso no autorizado de su música y vídeos en un acto de Trump a través de vídeos que aparecieron en Internet", dice un comunicado a The Associated Press de la banda. Junto a la banda, Celine Dion, Rihanna, Beyoncé y otros artistas también han reclamado el uso sin permiso de sus piezas musicales