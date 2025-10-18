Wikipedia revela su preocupante caída de tráfico por el efecto de los buscadores con IA

Wikipedia, la enciclopedia en línea frecuentemente considerada como una de las últimas grandes fuentes de información veraz en un internet saturado de redes sociales y contenido generado por inteligencia artificial, ha reportado una disminución del 8% en las visitas de usuarios humanos en comparación con el año anterior, según un reciente informe de Marshall Miller de la Wikimedia Foundation.

Según el portal especializado en tecnología TechCrunch, Miller explica que esta tendencia fue detectada tras una actualización en los sistemas de detección de bots de Wikipedia, que mostró que gran parte del tráfico elevado observado entre mayo y junio provenía de bots diseñados para evadir las medidas de detección. La fundación ha trabajado para distinguir entre el tráfico generado por usuarios reales y por programas automatizados.

El descenso en el tráfico se atribuye, en parte, a “el impacto de la inteligencia artificial generativa y las redes sociales en la forma en que la gente busca información”. Según Miller, los motores de búsqueda están comenzando a utilizar la inteligencia artificial para ofrecer respuestas de manera directa en lugar de dirigir a los usuarios a sitios como Wikipedia.

Además, las generaciones más jóvenes parecen preferir buscar información en plataformas de video social en lugar de en la web abierta.

A pesar de esta caída, Miller enfatiza que la validez de Wikipedia no disminuye, ya que el conocimiento proveniente de la enciclopedia sigue alcanzando a las personas, aunque no visiten su sitio. La organización ha incluso experimentado con resúmenes generados por inteligencia artificial, aunque este esfuerzo fue suspendido debido a las quejas de los editores.

Sin embargo, este cambio plantea riesgos. Miller advierte que, con menos visitas a Wikipedia, podría disminuir el número de voluntarios que enriquecen el contenido y, a su vez, se vería afectado el respaldo financiero de donantes individuales. Resalta que “menos visitas a Wikipedia significan menos oportunidades para que los voluntarios crezcan y contribuyan”. Algunos de estos voluntarios han demostrado tener habilidades excepcionales, como el caso de uno que logró desarmar a un atacante en una conferencia de editores de Wikipedia.

Para enfrentar estas preocupaciones, Miller menciona que Wikipedia está desarrollando un nuevo marco para atribuir contenido de la enciclopedia y tiene equipos dedicados a atraer nuevos lectores. Además, están buscando voluntarios para ayudar en este proceso.

También hace un llamado para que los usuarios apoyen la integridad del contenido. “Cuando busquen información en línea, busquen citas y accedan a la fuente original”, aconseja.

“Conversen con sus conocidos sobre la importancia de un conocimiento curado y de confianza, y ayúdenles a entender que el contenido detrás de la inteligencia artificial generativa fue creado por personas reales que merecen su apoyo”.

Anthony Ha, editor de fines de semana de TechCrunch, añade que los esfuerzos de la Wikimedia Foundation son cruciales para el futuro de la información verificada en línea.