Venezuela denuncia en convención internacional que bloqueo limita su lucha contra ciberdelincuencia

Durante la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, Venezuela alertó que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por potencias extranjeras obstaculizan su acceso a tecnología y asistencia financiera necesaria para enfrentar delitos digitales.

La denuncia fue expuesta por el viceministro para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, Raúl Hernández, quien participó en el evento celebrado en Hanói. Hernández destacó que estas sanciones afectan de manera desproporcionada a los países del Sur Global, limitando su capacidad para proteger a la ciudadanía de amenazas cibernéticas.

Venezuela fue uno de los 65 Estados que suscribió el acuerdo, cuyo objetivo es reforzar la cooperación internacional y el fortalecimiento de capacidades técnicas para prevenir y combatir la ciberdelincuencia.

La delegación venezolana enfatizó que, a pesar de las limitaciones derivadas del bloqueo, el país mantiene su compromiso de trabajar en conjunto con la comunidad internacional para mejorar la seguridad digital.