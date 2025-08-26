El diario plural del Zulia


Trump amenaza con restringir exportación de chips y castigar impuestos digitales extranjeros

También amenaza con restringir la salida de chips y tecnología de EE.UU. Acusa a la Unión Europea y otros países de discriminar a empresas tecnológicas estadounidenses. Las Big Tech han cerrado filas con Trump tras su regreso al poder
Redacción Versión Final
Referencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes 25 de agosto una nueva advertencia a los países que mantienen impuestos sobre los servicios digitales.

A través de Truth Social, señaló que, si no eliminan esas medidas, su gobierno impondrá "aranceles adicionales sustanciales" y establecerá "restricciones a las exportaciones" de chips y tecnología estadounidense.

Trump ha reiterado que dichas políticas "están diseñadas para perjudicar a la tecnología estadounidense" mientras, en su opinión, favorecen a grandes compañías chinas. Recordó además su enfrentamiento previo con Canadá, que en junio revirtió su plan de imponer nuevas tasas tras la presión de Washington.

La Unión Europea y países como España, Francia, Reino Unido e Italia también se encuentran en la lista de naciones señaladas por la Casa Blanca. Para Trump, estas medidas son "discriminatorias" hacia gigantes como Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft o Apple, que dominan el mercado mundial y han buscado una mayor cercanía con su gobierno desde las últimas elecciones.

"EE.UU. y sus empresas tecnológicas ya no serán la hucha del mundo. Muestren respeto o enfrenten las consecuencias", advirtió el presidente, en un mensaje que refuerza la orden ejecutiva firmada en febrero y abre la puerta a investigaciones comerciales renovadas contra los países que mantienen sus tasas digitales.

