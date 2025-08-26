Trump amenaza con restringir exportación de chips y castigar impuestos digitales extranjeros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes 25 de agosto una nueva advertencia a los países que mantienen impuestos sobre los servicios digitales.

A través de Truth Social, señaló que, si no eliminan esas medidas, su gobierno impondrá "aranceles adicionales sustanciales" y establecerá "restricciones a las exportaciones" de chips y tecnología estadounidense.

Trump ha reiterado que dichas políticas "están diseñadas para perjudicar a la tecnología estadounidense" mientras, en su opinión, favorecen a grandes compañías chinas. Recordó además su enfrentamiento previo con Canadá, que en junio revirtió su plan de imponer nuevas tasas tras la presión de Washington.

La Unión Europea y países como España, Francia, Reino Unido e Italia también se encuentran en la lista de naciones señaladas por la Casa Blanca. Para Trump, estas medidas son "discriminatorias" hacia gigantes como Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft o Apple, que dominan el mercado mundial y han buscado una mayor cercanía con su gobierno desde las últimas elecciones.

"EE.UU. y sus empresas tecnológicas ya no serán la hucha del mundo. Muestren respeto o enfrenten las consecuencias", advirtió el presidente, en un mensaje que refuerza la orden ejecutiva firmada en febrero y abre la puerta a investigaciones comerciales renovadas contra los países que mantienen sus tasas digitales.