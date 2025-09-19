Primer país que pide permiso para crear ejército de 100.000 robots humanoides para enfrentar a China

La compañía estadounidense de robótica Figure AI anunció un acuerdo con un importante socio comercial para fabricar en serie robots humanoides destinados a usos comerciales y domésticos. Según su director ejecutivo y fundador, Brett Adcock, el objetivo es producir y distribuir hasta 100.000 unidades en los próximos cuatro años, en lo que supone un paso decisivo en la carrera tecnológica global.

Aunque los detalles del pacto no fueron revelados, Adcock aseguró que se trata de “una de las compañías más grandes de Estados Unidos”. La firma ya mantiene una colaboración con el fabricante alemán BMW y prevé que esta nueva alianza permita reducir costos y mejorar la recopilación de datos para el entrenamiento de inteligencia artificial, refiere As.

El plan de Figure AI contempla dos frentes: el mercado comercial —en áreas como fabricación y logística— y el doméstico, con aplicaciones que van desde mudanzas hasta asistencia en el cuidado de la salud. “Al principio es más eficiente crecer verticalmente dentro de unos pocos clientes que dispersarnos entre muchos”, explicó Adcock en un mensaje publicado en LinkedIn.

Fundada hace poco más de dos años, la empresa ha presentado tres generaciones de su robot. El primer modelo, Figure 01, se lanzó en enero de 2024 y alcanzaba solo el 17% de la velocidad promedio de una persona al caminar. Su versión más reciente ya se mueve a 1,2 metros por segundo, equivalente a 3,68 km/h, multiplicando por siete el rendimiento inicial.

El avance se apoya en redes neuronales que aprenden de forma autónoma los casos de uso. “Aprender con inteligencia artificial es el único camino, sería imposible escribir heurísticas para cada tarea”, afirmó Adcock.

El anuncio se produce en medio de la creciente competencia en el sector, en el que China también acelera su desarrollo. La empresa Zhiyuan Robotics, por ejemplo, planea tener 1.000 robots humanoides antes de que finalice el año, con el objetivo de ampliar su presencia en el ámbito doméstico y comercial.