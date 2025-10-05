Perplexity lanza Comet, un navegador gratis con IA que quiere destronar a Google Chrome

Perplexity AI ha lanzado oficialmente Comet, un navegador web que integra inteligencia artificial para mejorar la experiencia de navegación. La compañía estadounidense, fundada en 2022, busca competir con gigantes del sector, como Google Chrome, y ofrecer una alternativa sólida a ChatGPT y Google Gemini.

Según el portal Forbes, los usuarios pueden acceder a Comet de manera gratuita desde el 3 de octubre, tras una serie de fases de exclusividad que inicialmente limitaban su uso a usuarios de pago. Este nuevo navegador está disponible para Windows y macOS, mientras que las versiones para iOS y Android estarán disponibles próximamente.

Una de las características distintivas de Comet es su asistente integrado que acompaña al usuario durante la navegación. Este asistente tiene la capacidad de resumir artículos, responder preguntas sobre el contenido, sugerir enlaces relevantes y realizar búsquedas en tiempo real, lo que enriquece la interacción del usuario con la web. Además, incluye módulos temáticos como Discover, Spaces, Shopping, Travel, Finance y Sports, diseñados para transformar el navegador en una plataforma multifuncional.

Perplexity también está implementando una estrategia dual para atraer tanto a nuevos usuarios como a suscriptores premium. Los planes de pago incluyen funciones únicas, como un "asistente en segundo plano" que ejecuta tareas complejas automáticamente, además de ofrecer acceso a modelos de IA avanzados y a un asistente de correo electrónico inteligente. Junto a esto, se introduce Comet Plus, una suscripción intermedia destinada a fidelizar a los usuarios más antiguos.

Con el lanzamiento gratuito de Comet, Perplexity tiene como objetivo democratizar el acceso a la inteligencia artificial y acelerar la adopción de su tecnología. Ahora, la compañía enfrenta el desafío de demostrar que la innovadora propuesta de Comet ofrece una experiencia útil que pueda persuadir a millones de usuarios a abandonar navegadores tradicionales. Si se logra, Comet podría ser el primer navegador impulsado por IA que redefine la forma en que interactuamos con la web.