Meta lanza traducción de voz con IA para Reels entre inglés y español

Meta presentó una nueva herramienta que permite a los creadores de contenido traducir sus Reels y publicaciones de voz entre inglés y español mediante inteligencia artificial.

La innovación conserva el tono y timbre original de la voz, ofreciendo además sincronización labial para mayor naturalidad.

La compañía tecnológica también incorporó métricas por idioma, con el objetivo de medir el impacto que tienen las traducciones en distintas audiencias.

Con esta actualización los usuarios podrán ampliar su alcance internacional sin perder su estilo original.

El proceso es sencillo, basta con activar la opción “Traducir tu voz con Meta AI” antes de publicar para que el contenido esté disponible en ambos idiomas.