Maduro anuncia que Venezuela tendrá su propia inteligencia artificial y se impartirán clases sobre el tema en las escuelas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló este lunes que el país contará con su propia inteligencia artificial (IA) y que, a partir de este año, se impartirán clases en las escuelas para que los estudiantes comprendan qué es y cómo manejarla.

"Venezuela pronto tendrá su propia inteligencia artificial, soberana, nacional, venezolana, conectada con el mundo, pero alimentada por nosotros", señaló Maduro durante una visita a una escuela, con motivo del inicio del nuevo año escolar 2025-2026, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

El mandatario no ofreció más detalles ni especificó cuándo se implementará la IA en el país. Sin embargo, en noviembre del año pasado, Maduro hizo un llamado para que se tomaran acciones educativas en Venezuela, de manera que el país pueda "manejar" la IA al "máximo nivel", estableciendo alianzas estratégicas con países como Rusia y China.

Para Maduro, "el tema de las tecnologías y la inteligencia artificial debe estar presente en todas las carreras universitarias", y destacó la relevancia de la IA en áreas como la medicina, la ingeniería, el diseño y las "ciencias políticas", entre otras.

En julio pasado, Venezuela firmó un memorando de entendimiento con la empresa china iFlytek para el desarrollo conjunto de tecnologías de IA. Según Maduro, este acuerdo representó la entrada de Venezuela «por la puerta grande» al mundo de la inteligencia artificial.