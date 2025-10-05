Jensen Huang destaca el auge de los oficios técnicos ante la expansión global de los centros de datos

El crecimiento explosivo de la inteligencia artificial no solo está transformando la tecnología, sino también el mercado laboral. Jensen Huang, CEO de Nvidia, advirtió que la revolución digital impulsará una alta demanda de trabajadores con oficios técnicos, como electricistas, fontaneros y carpinteros, esenciales para la construcción de la nueva infraestructura tecnológica mundial.

“Vamos a necesitar cientos de miles de ellos para edificar todas estas fábricas y centros de datos”, señaló Huang en una entrevista con Channel 4 News del Reino Unido. Según el empresario, las economías deberán duplicar su fuerza laboral en este tipo de profesiones cada año para satisfacer la demanda de instalaciones dedicadas al procesamiento de datos y entrenamiento de modelos de IA, recoge Infobae.

El CEO subrayó que muchos de estos empleos no requieren educación universitaria y, sin embargo, ofrecen salarios que pueden superar los 100.000 dólares anuales. La construcción de un solo centro de datos, de unos 23.000 metros cuadrados, puede involucrar hasta 1.500 trabajadores, y mantener posteriormente unos 50 empleos permanentes para operación y mantenimiento.

Huang, reconocido por su visión sobre el futuro de la inteligencia artificial, reflexionó también sobre los cambios en las prioridades educativas: si tuviera 20 años hoy, dijo, probablemente se inclinaría más por las ciencias físicas que por el desarrollo de software.

Con estas declaraciones, el líder de Nvidia pone sobre la mesa un debate clave: mientras la IA redefine el empleo digital, también está generando una nueva era dorada para los oficios manuales altamente especializados.