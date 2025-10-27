Google Earth integra chatbot con inteligencia artificial para monitorear y enfrentar la crisis climática

Google Earth ha dado un paso innovador al incorporar un chatbot impulsado por inteligencia artificial para ayudar a usuarios y especialistas a comprender y enfrentar la crisis climática global. Esta nueva función, desarrollada en alianza con Gemini AI, transforma la plataforma en una poderosa herramienta interactiva de análisis ambiental.

El asistente virtual permitirá formular preguntas sobre cambios ecológicos, rastrear inundaciones, sequías o floraciones de algas, y acceder a registros históricos del planeta que facilitan el estudio de patrones climáticos a lo largo del tiempo. Con esta integración, Google busca combinar la visualización geográfica con la inteligencia de datos para anticipar riesgos ambientales y fortalecer la toma de decisiones en políticas de sostenibilidad.

Aunque las nuevas funciones están disponibles inicialmente en los planes profesionales de Google Earth, la compañía prevé ampliar el acceso progresivamente a instituciones educativas, gobiernos y organizaciones ambientales. Según expertos, esta tecnología podría ser clave para predecir catástrofes naturales, identificar comunidades en riesgo y diseñar estrategias de adaptación más efectivas.

Con esta actualización, Google reafirma su compromiso con el medioambiente y la innovación tecnológica, apostando por una IA que no solo observe el planeta, sino que contribuya activamente a protegerlo.