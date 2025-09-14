El millonario Larry Ellison, quien sobrepasó en fortuna a Elon Musk, refleja que algo grande pasa con la IA

Larry Ellison comenzó el miércoles con una fortuna de 292.000 millones de dólares, pero esta cifra experimentó un notable incremento tras la presentación de las cuentas de su empresa, Oracle. La compañía reportó resultados tan positivos que sus acciones aumentaron hasta un 43%, lo que catapultó su patrimonio a 393.000 millones de dólares, superando brevemente a Elon Musk como la persona más rica del mundo, según Bloomberg.

El impacto de estos resultados fue significativo no solo para Ellison, sino también para el mercado en general, con una subida paralela en las acciones de Nvidia y un ascenso del índice S&P a niveles máximos. Este ascenso fue impulsado en gran parte por la inclusión de 317.000 millones de dólares en ingresos por contratos futuros en las cuentas de Oracle, una suma que la compañía atribuyó a acuerdos con tres clientes, aunque se especula que la mayoría proviene de OpenAI.

Siguiendo el acuerdo vigente con OpenAI, que se formalizará en 2027, ambas empresas refuerzan su colaboración en el proyecto Stargate. OpenAI se asegura acceso a los recursos necesarios para satisfacer su creciente demanda de computación, mientras que Oracle justifica sus significativas inversiones en infraestructura. Sin embargo, dicha dependencia plantea riesgos, ya que Oracle parece concentrar gran parte de su futuro económico en un solo cliente.

A medida que las empresas tecnológicas, como OpenAI y Nvidia, experimentan una creciente presión para cumplir con las expectativas de sus inversores, surgen preocupaciones sobre la sostenibilidad de sus modelos de negocio, reseñó El Confidencial. Sam Altman, CEO de OpenAI, admitió recientemente en una conferencia que “podría haber un exceso de entusiasmo hacia la IA”, subrayando que las promesas que no son cumplidas pueden llevar a una burbuja. Asimismo, Jensen Huang, CEO de Nvidia, alertó sobre el riesgo de que las expectativas generadas por la IA superen la capacidad de cumplimiento.

A pesar de los notables avances tecnológicos y el creciente interés en la IA, un informe reciente del MIT reveló que solo el 5% de las empresas están logrando convertir su inversión en inteligencia artificial en ingresos reales. Esto sugiere que, pese a la actual efervescencia del mercado, podría haber una corrección a la vista ante la falta de resultados tangibles.

La situación se complica más para startups como Anthropic y xAI, que han acumulado valoraciones multimillonarias sin un producto establecido en el mercado. Los expertos advierten que el precipitado flujo de capital hacia estas promesas aún no probadas puede ser señal de una burbuja que eventualmente estallará.

A largo plazo, se prevé que la IA evolucione hacia una fase más conservadora, donde solo las empresas con un modelo de negocio sólido logren sobrevivir. Líderes del sector como Google, Microsoft y Amazon están mejor posicionados para afrontar posibles correcciones gracias a sus estructuras diversificadas y recursos financieros.

En este contexto, Robin Liu, CEO de Baidu, ha pronosticado que solo el 1% de las empresas dedicadas a la IA sobrevivirán una vez que estalle la burbuja de inversión. Los desafíos son evidentes, y según Altman, “muchos se arruinarán”. La próxima evolución del mercado está por verse.