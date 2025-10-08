ChatGPT da un salto histórico al integrarse con apps cotidianas y herramientas globales

OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, anunció una nueva generación de herramientas que permitirá a su sistema de inteligencia artificial interactuar directamente con aplicaciones de uso cotidiano.

El lanzamiento se realizó durante el Día de los Desarrolladores en San Francisco, marcando un hito en la evolución del asistente más popular del mundo.

La novedad principal es el Apps SDK, una función que conecta ChatGPT con plataformas como Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify y Zillow, lo que permitirá a los usuarios buscar vuelos, diseñar contenidos, escuchar música o analizar datos sin salir del chat.

Además, los usuarios podrán crear sus propios agentes inteligentes personalizados, incluso sin grandes conocimientos técnicos. Estos modelos semiautónomos serán capaces de realizar tareas complejas por iniciativa propia, como deducir información complementaria, automatizar procesos o generar programas sencillos.

“Es el mejor momento de la historia para ser un creador”, afirmó Sam Altman, director general de OpenAI, ante miles de desarrolladores. Altman también anunció que ChatGPT ya supera los 800 millones de usuarios semanales, y que más de cinco millones de empresas utilizan la versión profesional de pago.

Por ahora, las nuevas integraciones no estarán disponibles en Europa, aunque se espera su expansión gradual. Las acciones de los socios tecnológicos involucrados registraron un alza inmediata tras el anuncio, reflejando el entusiasmo del mercado por una herramienta que promete redefinir la relación entre la inteligencia artificial y la vida cotidiana.