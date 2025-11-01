Xenofobia: atacan y humillan a familia venezolana en un mercado de Santiago

Dilmara Jiménez, ingeniera informática y asesora de imagen venezolana que reside en Santiago, detalló que, como ella, su hermana, su novio y su mamá, fueron golpeados en el mercado de la Vega Central este viernes, luego que el dueño de una verdulería y dos de sus trabajadoras, atacaran a su progenitora luego de una discusión.

Con marca de golpes en el rostro, Jiménez contó en sus stories de Instagram, que el detonante de lo ocurrido fue su nacionalidad.

"Quiero que se tome conciencia del nivel de xenofobia que hay en Chile, aunque algunos pretendan negarlo. Lo que me está pasando a mi le puede pasar a cualquier persona", relató en sus primeros clips, compartidos en instagram.

Dilmara explicó que estaban desayunado frente de un puesto de verduras cuando de repente, con tono ofensivo, el encargado le pide sacar el carro de compras porque le estaba estorbando. "Yo lo saco, pero le digo, puedes pedirlo por favor...", precisó Jiménez.

La respuesta fue: "¡Por favor qué, sapa c*liá, vete para tu país!”. Dilmara lo llamó grosero y una de las empleadas le lanzó una fruta a su mamá, pero le pegó a otra persona. "De repente veo y una de ellas le está jalando el cabello a mi mamá".

En reacción, la profesional fue a defenderla, pero el comerciante, quien discutía con el novio de Jiménez, corrió a golpearla y patearla en el suelo.

“Me pegaba en la cabeza, golpes en el cuello, en las piernas... cuando los demás del mercado escucharon que éramos venezolanos se unieron para golpearnos. Mi novio llevó golpes, mi mamá tiene un golpe durísimo, también mi hermana. Cuando me pateaban recuerdo que me intentaban quitar el teléfono", amplió.

Relató que, al salir, fueron a realizar la denuncia a Carabineros, pero le pidieron hacerse un examen forense antes.

La joven asegura que hicieron el examen y, cuando regresaron, les dijeron que volvieran el lunes, con excusas que generan suspicacias y alimentan la impunidad.