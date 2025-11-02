Vuelca un camión cargado con hortalizas en la Autopista Regional del Centro

Un camión cargado con hortalizas volcó este domingo a la 1:00 de la tarde, en la Autopista Regional del Centro (ARC), sentido a Maracay, antes de llegar a la entrada del Club Paracotos.

En imágenes difundidas mediante las redes sociales se visualiza la unidad de carga pesada que volcó de manera lateral, mientras que los guacales con verduras y frutas quedaron esparcidos por la carretera.

El rescatista Jacobo Vidarte Donaire difundió el material audiovisual donde se ve el camión tirado en plena autopista, además de verse una considerable cola de vehículos.

Refirió que el automotor volcado en la importante arteria vial perdió la carga.

La periodista aragüeña, Carmen Elisa Pecorelli, destacó que el conductor del camión resultó con heridas leves.

Las autoridades llegaron al lugar del accidente para remover los obstáculos en la vía y posteriormente restablecer el tránsito que se vio afectado por el accidente.