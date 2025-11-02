El diario plural del Zulia


Vuelca un camión cargado con hortalizas en la Autopista Regional del Centro

En imágenes difundidas mediante las redes sociales se visualiza la unidad de carga pesada que volcó de manera lateral, mientras que los guacales con verduras y frutas quedaron esparcidos por la carretera. Se registró una enorme cola. El chofer del vehículo pesado resultó herido de manera leve
SucesosVF Home
Redacción Web VF
@VersionFinal Instagram @jacobovidartenews

Un camión cargado con hortalizas volcó este domingo a la 1:00 de la tarde, en la Autopista Regional del Centro (ARC), sentido a Maracay, antes de llegar a la entrada del Club Paracotos.

En imágenes difundidas mediante las redes sociales se visualiza la unidad de carga pesada que volcó de manera lateral, mientras que los guacales con verduras y frutas quedaron esparcidos por la carretera.

El rescatista Jacobo Vidarte Donaire difundió el material audiovisual donde se ve el camión tirado en plena autopista, además de verse una considerable cola de vehículos.

Refirió que el automotor volcado en la importante arteria vial perdió la carga.

La periodista aragüeña, Carmen Elisa Pecorelli, destacó que el conductor del camión resultó con heridas leves.

Las autoridades llegaron al lugar del accidente para remover los obstáculos en la vía y posteriormente restablecer el tránsito que se vio afectado por el accidente.

Siga leyendo
Lea también

Maduro celebra “alta participación popular” el #1Nov y llama a la movilización rumbo…

ONG alerta sobre 130 violaciones a la libertad de expresión en 2025

Trinidad y Tobago reduce 82 % los permisos de trabajo para venezolanos en 2025

La ciclovía: un espacio para el bienestar, la recreación y el deporte

Comentarios
Cargando...