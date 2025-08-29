Venezuela ha incautado más de 55 toneladas de droga durante 2025

El superintendente nacional antidrogas, mayor general Danny Ferrer Sandrea, presentó un balance sobre los resultados de las operaciones contra el narcotráfico en Venezuela durante una entrevista ofrecida a VTV. Según informó, en lo que va de 2025 se han incautado más de 55 toneladas de drogas y ejecutado cinco mil operaciones en distintas regiones del país.

Gracias al desarrollo de nuestros cuadros estratégicos y políticos en 2025, hasta la fecha hemos incautado 55 toneladas y 808 kilogramos de diferentes drogas. Esto no es casualidad, sino el resultado de la Fuerza de Tarea Antidroga y del Sistema Defensivo Territorial de nuestro pueblo”, declaró Ferrer Sandrea.

El funcionario también precisó que 6.476 personas han sido detenidas por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de sustancias y que se han decomisado más de 5,5 millones de dosis.

Dentro del Observatorio Venezolano de Drogas llevamos una tabulación detallada y, gracias al trabajo articulado entre los diferentes órganos del Estado, hemos logrado incautar cinco millones 553.430 dosis de distintas drogas”, agregó.

Sobre las zonas con mayor actividad en las operaciones, el superintendente destacó que los estados Zulia, Falcón y Amazonas concentran el mayor número de incautaciones.