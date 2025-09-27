Venezolano y mexicano gravemente heridos en ataque a oficinas de ICE en Dallas

Dos de los detenidos gravemente heridos en un ataque armado esta semana a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas fueron identificados como José Andrés Bordones Molina, de Venezuela, y Miguel Ángel García Hernández, de México.

Según una fuente citada por CNN, ambos migrantes estaban en proceso de deportación cuando recibieron los disparos del atacante, quien expresó su desprecio hacia el Gobierno federal.

El ataque dejó también un detenido fallecido, cuya identidad no ha sido revelada. Las víctimas se encontraban en una furgoneta estacionada frente a la instalación, esperando ser trasladadas a un centro de detención de largo plazo. Bordones Molina tenía antecedentes por robo y una infracción de tránsito.

García Hernández se encuentra en estado crítico, conectado a soporte vital, tras recibir entre tres y cuatro disparos, uno en el cuello. Su hermano informó que los médicos no dan esperanzas de recuperación. La tercera víctima, Norlan Guzmán Fuentes, contaba con detenciones previas por agresión y asalto agravado.

La subdirectora de ICE, Madison Sheahan, confirmó que los tres se dirigían a un centro de detención de largo plazo. El atacante, Joshua Jahn, de 29 años, murió por un disparo autoinfligido. Las autoridades investigan el ataque, motivado por su odio hacia el gobierno federal, aunque las víctimas directas fueron los detenidos.

Nancy Larson, fiscal federal interina, expresó: “La trágica ironía de su plan es que un detenido murió y otros dos resultaron heridos”. La madre de García Hernández, deportada hace dos meses, solicita regresar a EE. UU. para despedirse de su hijo, mientras los demás detenidos continúan con sus procedimientos migratorios.