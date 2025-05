Una zuliana fue asesinada y enterrada en una finca en Colombia por su exmarido en 2023

Su padre acudió en 117 ocasiones a la Fiscalía, y contabilizó 600 días de búsqueda. “Dije que no me iba a ir hasta que no la consiguiera”, declaró. Consultado sobre si teme por su vida tras haber liderado esta búsqueda, el progenitor de la infortunada fue contundente: “A ninguna persona la matan dos veces, y ya me mataron”