Un sujeto golpea a su madre en la cabeza y le hala el cabello

Funcionarios de Polisur detuvieron a un sujeto por presunta violencia de género contra su madre, en el barrio Negro Primero, municipio San Francisco.

El procedimiento se ejecutó durante labores de patrullaje preventivo, cuando el Centro de Operaciones Policiales (C.O.P.) reportó una riña en el Cuadrante de Paz P-05 de la parroquia San Francisco, específicamente en el barrio Negro Primero, avenida 48, calle 28, adyacente al expendio de licores “Enmanuel”.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a un grupo de personas frente a una vivienda, donde la víctima informó que minutos antes había sostenido una discusión con su hijo, identificado como Guaico Hernández, de 44 años, quien la agredió verbal y físicamente, halándola por los cabellos y propinándole golpes de puño en la cabeza. También señaló que desde hacía meses sufría agresiones y daños en su vivienda por parte del detenido.

En compañía de la víctima, los oficiales ubicaron al presunto agresor a pocos metros de la escena. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto adoptó una actitud nerviosa e intentó huir a pie, pero fue rápidamente controlado y reducido tras oponer resistencia. Vecinos del sector confirmaron que el ciudadano presentaba problemas de conducta y que, en reiteradas ocasiones, había mostrado comportamientos hostiles contra su madre y la comunidad.

Los funcionarios procedieron a arrestarlo por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, informándole sus derechos y garantías constitucionales. Tanto la víctima como el detenido fueron trasladados al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para su evaluación médica. Posteriormente, el ciudadano fue llevado al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, quedando a disposición del Ministerio Público.