Un hombre protagoniza estrepitoso choque contra un concesionario de motos en Maracaibo

Un hombre causó destrozos a un concesionario de motocicletas situado en la avenida 15 Delicias, tras chocar su carro contra la fachada del establecimiento y destrozar la puerta y los cristales de la entrada.

El hecho se produjo este viernes en la mañana, en Toro Motorcycles, al lado de Ippluz, avenida Delicias, parroquia Juana de Ávila, en Maracaibo.

A través de redes sociales se difundió un video, en el que se aprecia el vidrio quebrado de la entrada del local, a raíz de la colisión del conductor, por causas que se investigan.

La persona que protagonizó el estrepitoso accidente ocasionó daños a la reja del centro comercial, la puerta y los cristales del concesionario de motos, según trascendió.

Oficiales de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre (Diatt), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), llegaron al lugar del percance, para evaluar los daños.

Se desconoce el estado de salud del conductor del vehículo causante del choque. Tampoco se sabe si quedó detenido.