Contingente del Sebin, Conas y PNB detiene a dos médicos en Trujillo por denunciar falta de insumos hospitalarios

Juan Torres (61), un médico cirujano general, vascular periférico y mastólogo, fue detenido arbitrariamente el pasado 10 de septiembre en la ciudad de Valera, estado Trujillo. Junto a él, también fue arrestada su esposa, Elizabeth Rodríguez (63), quien es también médico.

La denuncia fue realizada por los familiares de Torres y compartida en redes sociales por la ONG Provea, que aseguró que en el operativo participaron funcionarios de distintas fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Policía del estado Trujillo, así como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las divisiones DAET y DIP de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), reportó más temprano el portal runrun.es

La familia de Juan Torres indicó que el doctor había sido objeto de numerosas amenazas por parte del gobierno debido a sus denuncias públicas sobre la falta de insumos y la falta de transparencia en el Hospital Central de Valera, donde trabajó durante varios años antes de serle prohibida la entrada.

Según los informes de Provea, tras la detención de la pareja, su vivienda fue allanada “sin orden judicial y sin la presencia de fiscales del Ministerio Público”. Los familiares denunciaron que durante esta operación se perpetraron robos y destrozos a la propiedad.

Familiares del Sr. Juan Torres (61), cirujano general, vascular periférico y mastologo, y coordinador del movimiento Renovación Ciudadana en la ciudad de Valera, estado Trujillo, denuncian su detención arbitraria y la de su esposa, la Sra. Elizabeth Rodriguez (63). La… pic.twitter.com/KMmJmBFWre — PROVEA (@_Provea) September 13, 2025

La pareja fue trasladada el siguiente 12 de septiembre a la sede del CONAS en El Paraíso, Caracas. Hasta el momento, se ha informado que no se ha permitido la designación de abogados de confianza y se desconocen los cargos imputados en su contra.