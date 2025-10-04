TSJ anuló expediente civil abierto a empresario zuliano víctima de extorsión

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulo todo el proceso civil que dio origen a la causa penal contra el empresario zuliano Jaime Andrés Ruiz Salamanca, quien fue presuntamente víctima de extorsión por parte de la entonces fiscal Mariángelis Araque Díaz, actualmente procesada penalmente por este hecho.

Jaime Jesús Ruíz Bernal, padre del empresario, expresó su preocupación porque su hijo permanece privado de libertad a pesar de la sentencia del TSJ que anuló el proceso civil. “Existe una estructura de complicidad judicial que ha actuado para mantener preso a mi hijo”, denunció, citado por Últimas Noticias.

El proceso anulado corresponde a un juicio civil sobre el desalojo del inmueble donde funciona una de las empresas de Ruiz Salamanca, ubicado en Zulia. La fiscal Araque Díaz, en junio de 2023, privó de libertad al empresario acusándolo de invadir el inmueble.

La Sala de Casación Civil del TSJ, mediante la sentencia número 567 del 1° de octubre de 2025, redactada por el magistrado Henry José Timaure Tapia y firmada por José Luis Gutiérrez y Carmen Eneida Alves, declaró la nulidad absoluta de todas las actuaciones del proceso desde el auto de admisión del 13 de junio de 2023 y ordenó reponer el juicio al estado de admisión y sustanciación de la demanda por el procedimiento oral, según lo establece el artículo 43 de la Ley de Arrendamiento Comercial.

Esta decisión ratifica que se trata de un asunto estrictamente civil y no penal, como lo quieren presentar”, afirmó Ruiz Bernal. La sentencia anuló incluso las pruebas que el Ministerio Público utilizó para sustentar la acusación penal contra su hijo.

A pesar de ello, Ruiz Salamanca sigue privado de libertad bajo un proceso penal basado en actuaciones declaradas inexistentes por el TSJ. La audiencia preliminar se celebró ante el Tribunal 12 de Control de Zulia, a cargo de Greismar Yaremi Jaimes Ruiz, quien admitió de manera extemporánea un oficio registral presentado por la Fiscalía después de iniciada la audiencia, lo que, según el padre del empresario, vicia de nulidad tanto la audiencia como el auto de apertura a juicio.

Mientras tanto, continúa el proceso contra la exfiscal Araque Díaz, acusada de exigir a Ruiz Salamanca un monto en dólares para favorecerlo. La Fiscalía del Zulia la acusa de retraso u omisión intencional de funciones, acto arbitrario y agavillamiento.

Mi hijo ha sido tratado como culpable desde el inicio, a pesar de que el TSJ confirmó que el conflicto es estrictamente civil y que todo el proceso anterior fue anulado por irregularidades”, denunció Ruiz Bernal.

El empresario adelantó que consignará nuevas pruebas ante la Inspectoría General de Tribunales y presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, solicitando una revisión integral del proceso para garantizar los derechos constitucionales de su hijo. “Confío en que las autoridades competentes actuarán conforme a la ley y revisarán con objetividad la situación para restablecer su libertad”, concluyó.