Tres privados de libertad por tala ilícita de samanes en Santa Bárbara del Zulia

El Ministerio Público los imputó por los delitos de contravención a los planes de ordenación del territorio, aprovechamiento de especies del patrimonio forestal, contrabando agravado y asociación
Redacción Sucesos
@VersionFinal Ministerio Público

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a tres hombres señalados de la tala ilícita de árboles, en Santa Bárbara del Zulia, municipio Colón, en el Sur del Lago de Maracaibo.

El fiscal general, Tarek William Saab, identificó a los aprehendidos como Sixto Méndez, Edwin Montiel y José Cañizález, quienes fueron imputados por el Ministerio Público y privados de libertad por orden de un tribunal.

Destacó que estos ciudadanos resultaron imputados por los delitos de contravención a los planes de ordenación del territorio, aprovechamiento de especies del patrimonio forestal, contrabando agravado y asociación.

Dichos sujetos se dedicaban a la tala forestal de forma ilícita de la especie samán, a quienes les fue incautado 700 litros de gasoil, dos motosierras y 754,440 metros de madera aserrada en rolas, ocasionándole un grave daño al medio ambiente", señaló Saab.

