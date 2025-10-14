Tres privados de libertad por tala ilícita de samanes en Santa Bárbara del Zulia

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a tres hombres señalados de la tala ilícita de árboles, en Santa Bárbara del Zulia, municipio Colón, en el Sur del Lago de Maracaibo.

El fiscal general, Tarek William Saab, identificó a los aprehendidos como Sixto Méndez, Edwin Montiel y José Cañizález, quienes fueron imputados por el Ministerio Público y privados de libertad por orden de un tribunal.

Destacó que estos ciudadanos resultaron imputados por los delitos de contravención a los planes de ordenación del territorio, aprovechamiento de especies del patrimonio forestal, contrabando agravado y asociación.